Jannik Sinner analizza la Finale di Pechino | Alcaraz meglio nei punti importanti e quel nastro nel tie-break…

(Di giovedì 3 ottobre 2024)si è dovuto arrendere alla verve di Carlosnelladell’ATP500 di(Cina). L’altoatesino è stato sconfitto dal funambolo spagnolo con il punteggio di 6-7 (6) 6-4 7-6 (3), disputando una partita per solidità e capacità di rimanere in partita eccezionale, ma non altrettanto dal punto di vista squisitamente tecnico. È da questo punto di vista che l’iberico si è rivelato superiore, come neigiocati nel tie-break del terzo set, dovesi è trovato avanti 3-0 con due mini break di vantaggio. Ne ha parlato il pusterese in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni: “E’ sempre un piacere essere protagonista in questo genere di incontri. Ovviamente sono deluso che io non ria riuscito a portarlo a casa, ma lui ha giocatonei momenti. Sono orgoglioso della mia settimana.