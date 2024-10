Iran crisi della teocrazia L’esperto | Paese diviso anche sull’arma atomica Ma la spallata non basterà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies e per molti anni direttorericerca per il Medio Oriente al Centro Militare di Studi Strategici e Political Advisor del MinisteroDifesa, l’è caduto nel “trappolone“ israeliano? “Sotto l’impulso del nuovo presidente, l’aveva accettato di non reagire all’uccisione di Haniyeh lo scorso 31 luglio, adottando una linea pragmatica che la stessa Guida ha sostenuto. Poi però sono successe due cose. Prima il fatto che gli americani hanno nicchiato sulla ripresa del negoziato sul nucleare, poi l’uccisione di Nasrallah e l’escalation in Libano hanno cambiato il quadro, facendo pendere la bilancia a favore dei radicali.