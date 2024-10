Il Regno Unito cede a Mauritius la sovranità sulle Isole Chagos compreso l’atollo di Diego Garcia usato dagli Usa come base militare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il governo delha accettato dire aladiStati Uniti(di cui però Londra manterrà il controllo), ponendo fine al dominio sull’ultima colonia britannica in Africa. Londra controlla l’arcipelago dal 1814 ma nel 1965 separò amministrativamente leda, un’ex colonia britannica che ottenne l’indipendenza dalnel 1968, per istituire il cosiddetto Territorio britannico dell’Oceano Indiano. Nei primi anni Settanta Downing Street dispose l’espulsione di circa duemila residenti versoe leSeychelles per ampliare laaerea sull’isola di, affittata agli Stati Uniti sin dal 1966.