Il Lega-gate arriva in Europa Il Carroccio valuta le vie legali | Penalizzati

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La manina degli spioni per montare le inchieste sui 49 milioni di euro di fondi elettorali. Lo scandalo, pubblicato su «Il Tempo», non lascia indifferente il partito di Salvini, che a questo punto, ha la consapevolezza di essere finito nel mirino di chi voleva utilizzare il proprio potere per colpire l'avversario politico di turno, nel suo momento migliore. Il retroscena diventa, dunque, argomento centrale nelle conversazioni in via Bellerio, tanto che il senatore Marco Dreosto, dopo che il presidente del Senato La Russa aveva anticipato la volontà di portare il caso “dossieraggio” in Parlamento, anticipa la mossa e lo sottopone al Consiglio d', dove era in missione ufficiale per Palazzo Madama.