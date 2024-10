I supereroi dell’anti-pezzotto alla conquista del mondo De Siervo adesso minaccia di prendersela con Google

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Idel, DediconC’è gente, nel dubbio, che s’è abbonata a Dazn due volte. Per sicurezza. Hai visto mai che Luigisfondi la porta, un giorno o l’altro, per coglierli in fallo (si dice in flagranza,): “Esci la Vpn e nessuno si farà male, marrano!”. Perché nessun atto di pirateria digitale resterà impunito finché a vegliare sui diritti di Dazn ci sarà l’amministratore delegato al. Ma l’ansia sale: ogni giorno un comunicato, ogni comunicato unaulteriore. Prima “arrivano le multe”; poi ecco “le multe da migliaia di euro”; poi “le multe automatiche”; poi “il carcere per i gestori”. Oggi è la volta dei non meglio specificati “sistemi di pagamento come anche i motori di ricerca”.