Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 3 ottobre 2024)live delladioggi, giovedì 3 ottobre A pochi giorni dall’anniversario dei brutali attentati die della Jihad Islamica in, lain Medio Oriente non è più solo limitata alla Striscia di Gaza, dove sono già morte almeno 41.689 persone e altre 96.625 sono rimaste ferite. Il fronte più caldo al momento è in Libano, dove i raid israelianiil gruppo armato sciitahanno provocato in un anno 1.873 vittime e 1,2 milioni di sfollati. Ieri però si sono registrati anche i primi 8 caduti tra le truppe israeliane entrate nel Paese arabo, proprio a seguito di alcuni combattimenti con i miliziani dell’organizzazione armata libanese. Nuovi raid attribuiti ahanno colpito anche in Siria, dove un attacco aereo ha provocato almeno 3 morti nella capitale Damasco.