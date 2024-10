Greenpeace su rinnovabili appesantimento burocratico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti, in esame in commissione alla Camera, rappresenta "un" perché "anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, introduce nuove barriere allo sviluppo delle". Lo ha detto stamani Simona Abbate, attivista Clima e Energia di, parlando in audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive di Montecitorio.