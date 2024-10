Grande Fratello le anticipazioni di giovedì 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024), arriva un nuovo appuntamento in onda su Canale 5in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’esito del televoto decreterà il primo eliminato di questa edizione. Chi tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria dovrà abbandonare il gioco? Forti emozioni per Clarissa che racconterà ai telespettatori ilamore che l’ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza. Amanda, invece, sarà protagonista di una sorpresa.