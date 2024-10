Grande Fratello 2024 un concorrente rischia la squalifica | frasi pesanti su Jessica Morlacchi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Stanno facendo molto scalpore le ultime parole di Michael Castorino, attualedel. Il ragazzo, non a caso, ha espresso il suo giudizio suutilizzando una frase che non è piaciuta affatto ai telespettatori. Immediata è arrivata la richiesta diper lui e ora si vocifera che la produzione starebbe valutando cosa fare. Le parole, d’altronde, sono forti e potrebbero costare davvero caro al giovane inquilino.: le parole di Michael Castorino suIn una delle conversazioni della casa del, i telespettatori hanno avuto molto da ridire sulle parole di Michael Castorino. Il ragazzo ha più volte sottolineato di non averestima pere in tal proposito ha detto: “Lei ha tanti amici che hanno fatto questo programma, le hanno dato consigli su cosa funzione per emergere.