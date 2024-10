Golf i big italiani ricordano Franco Chimenti Manassero | Grazie pres conserverò splendido ricordo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il mondo delitaliano si sta stringendo nel cordoglio per la scomparsa di, ilidente federale morto quest’oggi a 85 anni. Alla guida della Federazione Italianada 22 anni,ha rapentato per molti dei principali giocatori azzurri un punto di riferimento. Non mancano quindi i messaggi di dolore esui social, a cominciare da Matteo. L’attuale numero uno d’Italia scrive così su Instagram: “Durante tutta la mia carriera, mi hai sempre fatto sentire il tuo supporto, sia nei momenti belli che in quelli meno.le telefonate piene di ottimismo e incoraggiamento.uno”. Non manca anche il messaggio di Edoardo Molinari, attuale vicecapitano di Ryder Cup: “Ciaodi tutto”.