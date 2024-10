Francesco Merloni morto camera ardente in azienda all’Ariston L’operaio | lui maestro di vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fabriano (Ancona), 3 ottobre 2024 – L’abbraccio al capitano d’impresa ed ex ministro, scomparso martedì sera a 99 anni, è entrato di prepotenza nello stabilimento Ariston di Albacina. Già ieri pomeriggio tanti imprenditori, politici, operai, impiegati e semplici cittadini hanno raggiunto laallestita in ‘fabbrica’. Tra i ricordi più vividi del patronquello di Filippo Siciliano, di Cerreto d’Esi da 22 anni operaio Ariston a Genga: “L’ingegner– racconta - è venuto inanche a settembre del 2022 all’indomani dell’alluvione che ha riempito di fango lo stabilimento di Genga, pochi giorni dopo un intervento chirurgico per una caduta. Accompagnato dal figlio Paolo ha voluto vedere i danni e alla riapertura, l’8 dicembre, gli abbiamo dedicato una scultura in ceramica con la scritta ‘Noi come te non molliamo Genga’.