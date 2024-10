Famoso collega di Diddy lo smaschera e punta il dito contro Jay Z

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il caso disi sta ingrandendo giorno dopo giorno, ma se molti personaggi famosi sono in silenzio stampa (altri hanno paura e stanno allertando i loro uffici legali), c’è anche chi da tempo hato ilil rapper. Undi Sean Combs da tempo lo accusa e lancia frecciatine sulle famose feste, i white party. E proprio questoadesso è pronto a dare la spallata finale al suo nemico con un documentario in cui ha raccolto prove e testimonianze. Undisapeva tutto. Da anni 50 Cent stuzzica, in passato ha parlato di ‘droga ai festini’ ed ha anche fatto allusioni al fatto che il rapper non fosse etero (e su questo non ci sarebbe proprio nulla di male): “Ecco perché non andrò a quelle feste famose di. Lui e i suoi amici ti abbracciano da davanti e poi dietro allo stesso tempo”.