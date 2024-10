Dove si nasconde Khamenei l' ex 007 Mancini e la rete dei bunker sacri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Marco, lei è stato dirigente Dis, Aise e prima ancora Aisi. Mantiene ancora unadi informatori nel mondo arabo, le cosiddette fonti humint? «Per la buona sorte di chi parla con me non posso dirlo. Diciamo che ho ancora amici strutturati all'interno di organizzazioni – che possono essere simpatiche o antipatiche – che ho coltivato nei molti anni di servizio. Incluse Hezbollah e Hamas». Ore incandescenti in Medio Oriente. I soldati italiani di Unifil sono a rischio? «Vanno modificate le regole di ingaggio Unifil, che sono stabilite dall'Onu. Sarebbe davvero disdicevole la notizia che i nostri soldati – che sono straordinari e si comportano con merito e onore – finissero per stare lì a difendere loro stessi. Questa missione, va detto, non ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva: è stata un mezzo fallimento».