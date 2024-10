Da Sofia Raffaeli a Cassano e Adani Maratona di eventi con Overtime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Scende in campo una squadra di campioni per(9-13 ottobre): sessanta gli appuntamenti del Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva presentati ieri in conferenza stampa. Qualche nome degli ospiti? Al teatro della Filarmonica le fuoriclasse della ginnastica ritmica Milena Baldassarri einaugureranno alle 21 di mercoledì il festival, accompagnate dall’allenatrice Claudia Mancinelli. Nella stessa giornata ci sarà Evaristo Beccalossi che alle 19 parlerà alla Filarmonica del libro "La mia vita da numero 10". Il giorno dopo ci sarà alle 10 all’aula magna dell’Agraria lo schermidore paralimpico Michele Massa e alle 21 al Lauro Rossi sarà ospite Gianni Rivera intervistato da Valerio Calzolaio e da Federica Zille. Ricco il calendario di venerdì dove alle 11 Sylvester Gray, ex campione Nba, si racconterà alla biblioteca comunale.