Corso San Gottardo bambino investito finisce in ospedale | caccia all’auto pirata

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano – Undi 6 anni vienesulle strisce pedonali. L’auto non si ferma e prosegue la marcia. Il traffico si paralizza mentre passanti e altri automobilisti chiamano i soccorsi. La sequenza è avvenuta ieri mattina poco dopo le 8.20 inSanall’angolo con via Lagrange. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale subito intervenuta insieme al 118, il piccolo stava attraversando la strada sul suo monopattino, con a fianco la madre e il fratellino che si trovava dentro il passeggino. I tre erano sulle strisce pedonali e stavano passando da una sponda all’altra di marciapiede, dai numeri pari verso i dispari, verosimilmente diretti alla vicina scuola primaria di via Gentilino, quando un’auto ha urtato ildi 6 anni facendolo cadere a terra. La persona al volante non si è fermata.