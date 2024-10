Conte-Fabregas che duello Il Napoli contro il Como rivelazione E il maestro sfida uno dei suoi allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Ilè la squadradel campionato. Poteva avere 9 punti visto che vinceva 2-0 col Bologna prima di subire il 2-2 solo nel recupero. E poi è andato a vincere in casa dell’Atalanta campione di Europa League". Parola di Antonio, uno cui non piaccono le smancerie ma che resta pur sempre un uomo che di pallone ne capisce abbastanza. E, l’anticipo di domani sera a Fuorigrotta, non è un testacoda come qualcuno poteva pensare alla vigilia del campionato, ma il match che mette di fronte la capolista ad una delle piacevoli sorprese di questo primo scorcio di stagione, la frizzante formazione lombarda (molto spagnola) allenata da Cesc. Ed eccola qui lanella. Quella che si gioca sulle due panchine. Perchési conoscono bene, si stimano, si studiano, anche se caratterialmente e ideologicamente sono agli opposti.