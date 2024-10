Chiara Petrolini l’ex fidanzato e padre dei bambini parla a Porta a Porta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024)deiconfessa – «Sono state settimane molto difficili per me perché sono finito mio malgrado al centro di una storia non tanto bella. E come ho già detto in più circostanze e nelle sedi opportune non sapevo nulla e mi ha colpito o come ha colpito tutti. La mia vita privata è finita sotto la lente di ingrandimento sia di tutto il paese che di quello dei giornalisti e giustamente della Procura: ho trovato giornalisti sotto casa, davanti al mio posto di lavoro e in giro per le vie di Traversetolo, mattina e sera, sono finito dentro un frullatore». Così Samuel, exdi, la 21enne accusata di aver ucciso e soppresso il cadavere di uno due neonati trovati sepolti a Traversetolo (Parma) e di aver occultato il corpicino del secondo neonato, intervenendo al programma di Rai 1 ‘’.