Casual di lato | Sarah Jessica Parker rispolvera la coda di cavallo cult Anni 90

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Icona di stile ed eleganza,non sbaglia mai un colpo. Nelle ultimissime immagini dal set della terza stagione di And Just Like That, reboot della serieSex and the City, ecco l’attrice, 59, a passeggio nella Grande Mela con maxi-maglione vintage turchese, collant in tinta e gonna a scacchi. A colpire è l’hairlook semplice ma dal twist inusuale. La Carrie Bradshaw del piccolo schermo sfoggia unabassa, fermata di. Una ponytail morbida, decisamenteNovanta: a chiudere laè una ciocca dei suoi stessi capelli, arrotolata a nascondere l’elastico, con le ciocche ondulate a incorniciarle il viso. Scommettiamo che assisteremo (di nuovo) al boom delle code laterali? Guarda di più nel video di Amica.it.