Capece tra gli ultimi arrivati in rossoblù Melchiorri dopo l’operazione all’ospedale di Camerino | Il primo passo è stato fatto e poi si riparte

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CIVITANOVA Riccardo De Masi è il nome scelto dalla dirigenza della Civitanovese per rinforzare il pacchetto dei portieri. Classe 2006, l’estremo difensore proveniente dai toscani del Follonica Gavoranno potrebbe essere tesserato oggi rappresentando una valida alternativa all’attuale Gabriele Petrucci. Intanto, dalle parti del Polisportivo si ragiona sul da farsi in seguito alla maxisqualifica di 7 giornate a Stefano Spagna. Prevale il rammarico, anche se la società non intende ancora esprimersi su un eventuale ricorso. La sensazione è che comunque il reclamo potrebbe essere presentato.