Calciomercato duello tra Real Madrid e Arsenal | pronti 100 milioni di euro

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sono due club in grado di investire suldied è pronto ad entrare in scena unfino all’ultimo colpo nelle prossime sessioni. L’obiettivo in comune è il giovane del Palmeiras Vitor Reis, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il diciottenne, che ha rappresentato il Brasile a livello under-17 e under-20, ha anche attirato l’interesse di Barcellona, ??Chelsea e Liverpool, ha riferito l’agenzia di stampa Lance, mahanno già contattato il Palmeiras per chiedere informazioni sulla disponibilità del difensore. Reis ha un contratto con il club brasiliano di Serie A fino a dicembre 2028 e si ritiene abbia una clausola rescissoria di 100di. Difensore centrale atletico, alto 186 cm, Reis ha collezionato 15 presenze in prima squadra per il Palmeiras e ha segnato due gol.