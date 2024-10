Bocce a Serra de’ Conti e a Loreto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oltre un centinaio di partecipanti al Trofeo Villa Honorata, giunto all’11esima edizione, disputato adenella locale bocciofila presieduta da Francesco Fattori. Trenta gli individualisti nella categoria A, 68 le coppie nella BCD. Nella A vittoria per Silvano Girolimini (Castelfidardo) che in finale supera con il punteggio di 12-4 Giuseppe Miloro (Fontenera). Terzo Cesare Carbonari (Oikos Fossombrone), quarto il padrone di casa Paolo Cicetti (De’). Nella gara a coppie BCD successo per Paolo Bellagamba-Giuseppe Fiorelli (Marotta) per 12-6 su Marino Gagliardini- Alessio Cioli (Cingoli). Terzo posto per i padroni di casa Giovanni Gattanella-Oliano Olivetti (De’), quarti Mario Castiglioni-Graziano Pancotti (Arcevia).