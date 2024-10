Baby nonni trentenni premiati alla Camera

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono i più giovanid'Italia. Lui, Alfonso Tirotta, non ha che 37 anni mentre lei, Linda Porcasi, ne ha 39, giusto un paio di più. E per questo record la coppia di Ca' degli Oppi (Verona) è stata anche premiata a Montecitorio dal presidente delladei Deputati, Luciano Fontana: "Una storia di vita coraggiosa che regala speranza. Alfonso e Linda donano un segnale positivo in un mondo che sta vivendo gravi crisi e invitano tutti a capire che c'è del bello da difendere. Questi ragazzi, entrambi lavoratori, hanno deciso, giovanissimi, di fare famiglia e accudire il nipote, con grande senso di responsabilità, affrontando sicuramente sacrifici e problematiche, con coraggio e con la gioia che i figli regalano. Penso che il loro sia un bell'esempio, che dona forte speranza".