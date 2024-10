Arrestata a Roma la banda del ‘taglio della serranda’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Due uomini agli arresti domiciliari e una donna con obbligo di dimora per una serie di furti nelle attività commercializona nordCapitale. Ladelè stata fermata dai carabinieri a, ponendo fine a una lunga serie di furti in diverse attività commercializona nordcittà. Si tratta di due cittadini albanesi, di 42 e 24 anni, ora agli arresti domiciliari, e di una 41enne italiana, per la quale è stato disposto l’obbligo di dimora. I tre erano divenuti l’incubo di pizzerie, lavanderie, negozi di toelettatura, forni, distributori di carburanti, negozi di abbigliamento e parrucchieri. La loro tecnica preferita era quella del, ma non disdegnavano effrazioni delle serrature e forzature delle ‘gettonerie’ con un cacciavite per rubare monete.