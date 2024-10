Antinfluenzale in Bergamasca week-end dedicato alle vaccinazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Regione Lombardia ha organizzato un-endalla somministrazione delleantinfluenzali, sabato 5 e domenica 6 ottobre. La vaccinazione è uno strumento fondamentale di prevenzione per ridurre il rischio di contagio, limitare la diffusione del virus e proteggere sé stessi e le persone più fragili della comunità . In particolare, la vaccinazione è efficace nel prevenire complicanze gravi come la polmonite. Oltre all’, in quest’occasione i cittadini idonei per età o condizione di rischio potranno richiedere anche la vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster, così come la co-somministrazione dell’anti-Covid. Per l’anti-Covid sono già attualmente disponibili nuove formulazioni adattate del vaccino, pensate per contrastare le varianti circolanti più recenti.