Andrew Garfield tornerà a vestire i panni di Spider-Man per almeno altri due progetti RUMOR

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di-Man per “duee Tobey Maguire hanno entrambi ripreso i rispettivi ruoli dell’Uomo Ragno sul grande schermo in-Man: No Way Home, unendosi all’attuale-Man del MCU Tom Holland per un’avventura multiversale che alla fine ha incassato quasi 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale (superando quel traguardo se si conta la riedizione). Sebbene la risposta al ritorno di entrambi gli attori sia stata per lo più molto positiva, i fan sembravano particolarmente felici di rivederenegli iconiciblu e rossi, dopo che la sua permanenza nel ruolo dell’eroe era stata interrotta in seguito alla scarsa performance di The Amazing-Man 2.