Amadeus | gli ascolti crollano e Nove avrebbe pensato a una soluzione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La versione rivisitata de I Soliti Ignoti spostata sulcol nome di Chissà Chi È non è piaciuta al pubblico che nel corso delle prime due settimane ha totalmente rigettato il programma., infatti, è passato dal 5,2% di share della prima puntata al 2,7% di ieri. Il gioco dinon solo non ha scalfito minimamente Affari Tuoi di Stefano De Martino, ma si sta facendo pure battere da Casa A Prima Vista su RealTime (che ieri ha fatto il 4% di share) e gioca un testa a testa addirittura con il quiz di Nicola Savino, 100% Italia, in onda su Tv8. Come fare, quindi? A rispondere è stato Libero Quotidiano che ha riportato un’indiscrezione piuttosto credibile: spostare di mezzora la messa in onda evitando così lo scontro diretto con tutti i programmi sopracitati e passare dalle 20:30 alle 21:00.