Allerta meteo in 13 Regioni danni da maltempo previsti da Nord a Sud

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La morsa delsi abbatte nuovamente sull’Italia. Ciò si traduce in un comprensibile timore per la propria sicurezza e i propri beni. Parlare di, infatti, equivale in alcunea usare la parola disastro. Ecco cosa sta per rovesciarsi su quasi tutto il territorio nostrano.La situazionerologica in Italia peggiora, e non poco. È stata infatti segnalataarancione in ben cinque: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Grande apprensione in alcuni territori, già martoriati da nubifragi nelle ultime settimane. Migliore la situazione in altre 8, chiamate a fronteggiare un’gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.