Addio Gherardo Guidi patron della Capannina di Forte dei Marmi e signore della notte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È morto all’età di 84 anni, all’alba di stamattina, l’imprenditoredideiè stato colto da un malore improvviso. Amico di star, Grande Ufficiale delle Repubblica e “”, ha guidato il locale simboloVersilia dal 1977 a oggi. Sotto la sua direzione laha visto passare centinaia di personaggi famosi: da Peppino di Capri a Gino Paoli, da Grace Jones e Gloria Gaynor, da Mina a Gianni Morandi, passando per Edoardo Vianello, Patty Pravo, Little Tony, Don Backy, fino a Jerry Calà e al cast del film cult ‘Sapore di mare’ di Carlo Vanzina. Molti i vip ospiti nelle sue sale in riva al mare: Agnelli, Barilla, Marzotto, Moratti.