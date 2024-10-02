Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 19:15 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA. SULLA Roma-FIUMICNO CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON INCIDENTE RIMOSSO SULLA COLOMBO, PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. MENTRE SEGNALATO UN INCIDNETE IN VIA PALOMBARESE, CODE IN PROSSIMITÀ DI PARCO AZZURRO VERSO OSTERIA NUOVA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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