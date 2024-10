Verso il match del ’Ceravolo’ Al momento è sospesa la prevendita dei biglietti per i tifosi emiliani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladeiper Catanzaro-Modena, fa sapere la società calabrese dal proprio sito ufficiale, è momentaneamenteai residenti nella provincia di Modena in attesa di comunicazioni da parte delle autorità competenti e, per questo motivo, non sono ancora stati resi noti i dettagli dellaper il settore ospiti (la curva Est dello stadio Ceravolo). La scorsa stagione, per la partita in programma il 4 novembre 2023 e per la quale l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva rilevato ’profili di criticità’, vennero infine decise, per i residenti della provincia di Modena, la vendita dei solidel settore ospiti e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club canarino, e un rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio all’ingresso dello stadio.