Venite al Bar Carlino oggi l’evento da Neri dedicato ai rossoblù | tanti ospiti e sorprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 – Racconti, storie e aneddoti. Curiosità, scoperte e passione. Risate, compagnia e soprattutto Bologna calcio. Tutto questo è Bar, il nuovo programma di eventi del nostro quotidiano, che tornadaPasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, sotto il portico più bello della città, quello di San Luca. L’attesa è finita e dopo il seguitissimo esordio, il nostro ’bar sport’ accende nuovamente i riflettori, seguendo il club deinel secondo pre partita Champions. L’ora x scatta alle 18, quando inizierà il nostro evento, che potrete seguire dal vivo da, in diretta sul nostro sito Internet, sui canali social e anche su Twitch, e sul canale 88 della televisione.