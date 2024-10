Universitari in visita alla Roche A Monza da tutta la Lombardia per studiare il lavoro del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Curiosità, flessibilità, disponibilità a spostarsi per seguire i propri interessi e adattabilità. Questa la ricetta del successo, ripetuta più volte dai vertici diItalia che ieri hanno incontrato 100 studentidi 10 atenei lombardi. Per il secondo anno consecutivo, in occasione della European Biotech Week 2024,Italia ha aperto le porte del campus diper una giornata di orientamento alle professioni del biotech, comparto strategico. I manager hanno spiegato ai ragazzi come il progresso scientifico del biotech vada di pari passo con lo sviluppo di nuovi percorsi di studio e con l’evoluzione di nuove competenze e professionalità. Ma come ha spiegato ai ragazzi Dario Scapola, direttore marketing, dal 2017 al 2030 cambierà l’85% dei lavori: rimangono gli obiettivi, ma cambia il modo di operare.