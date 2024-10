Strutture sportive da intitolare a grandi figure del passato | se ne è discusso in consiglio comunale a Fondi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildiha ufficialmente deciso di onorare alcune dellepiù importanti nella storia sportiva della città: Domenico Fiore, Gaetano Mazzaccone, Lidano Serapiglia, e Antonio Orticelli. Questi uomini hanno lasciato un’impronta indelebile non solo a livello sportivo, ma anche umano, dedicando la loro vita a formare e ispirare le nuove generazioni attraverso il calcio e altre discipline. Domenico Fiore è stato un docente di educazione fisica e allenatore amato e rispettato, capace di trasmettere i valori dello sport e dell’impegno a generazioni di studenti e atleti. Gaetano Mazzaccone, meglio noto come Gino, è stato uno dei veri pionieri del calcio a, sia come calciatore negli anni ’40 e ’50, sia come allenatore della leggendaria Fondana che partecipò al Campionato Nazionale di Quarta Serie.