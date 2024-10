Si celebra il martirio di Silver Sirotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sidomani la giornata del ferroviere, istituita dalle Ferrovie dello Stato nel 1955. L’appuntamento, aperto al pubblico, è organizzato dal gruppo "Amici del treno Forlì", con il patrocinio di Fondazione FS Italiane e in collaborazione con l’associazione Dlf Ravenna-Faenza, e partirà alle 10 al giardino della stazione di Forlì: si può accedere dal marciapiede (lato Bologna) o da viale Colombo, con parcheggio libero adiacente all’area. Il pensiero degli organizzatori andrà ai ferrovieri deceduti in servizio o per incidenti sul lavoro. Quest’anno ricorre anche il 50° anniversario della morte di, in servizio sul treno Italicus del 4 agosto 1974, e il fratello Franco ricorderà la storia della strage.