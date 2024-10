Schwoch | Il Napoli può lottare per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Stefan, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Lukaku ha riempito la manovra del, ma si aspetta qualcosa di più in termini di gol “Il suo arrivo ha creato entusiasmo. Le sue prestazioni, però, sono state al di sotto delle aspettative. Deve ancora esprimere il suo massimo esponenziale” Ilci rientra nella corsa? “Sì, assolutamente. Fa bene Conte a dire certe cose. La rosa delè inferiore solo all’Inter. Le altre squadre rivali sono, al massimo, alla pari” La Juve fa o 3-0 o 0-0 però fin’ora non ha mai subito gol “A me piace il gioco del. Sull’azione di Vlahovic hanno fatto 26 passaggi consecutivi. La difesa, poi, è fondamentale, alla lunga, per vincere i campionati. Anche il, al di là del Verona, in difesa sta facendo molto bene.