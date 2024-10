Salerno a lutto via Settimio Mobilio per l’amico di tutti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto«Porteremo per sempre nei nostri cuori il tuo fantastico sorriso». È questa la frase, riportata su una maglietta che con tanti fiori è stata poggiata davanti alla Pescheria “La Paranza” , gestita dal 48 enne salernitano Carmine De Luca in via. Quiconoscevano e amavano Carmine, tifoso della Salernitana, ucciso ieri nel Mercato Ittico a, insieme al responsabile dell’Eurofish, Rosario Montone. Ad esplodere quattro colpi di pistola contro di loro è stato Francesco Iacovazzo, 72 anni, che, con la famiglia, gestisce una pescheria a pochi passi da Carmine. Qualcuno pensa che gli screzi ed i rancori siano legati anche alle attività commerciali oltre al fatto che Iacovazzo imputasse ai due ex colleghi il suo licenziamento.