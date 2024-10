Roma Juric può sorridere | le due firme tanto attese sono in arrivo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Latorna a concentrarsi su alcune operazioni ritenute strategiche dal club. Ghisolfi punta ad ottenere una doppia firma. Continuano ad essere giorni frenetici in casa. Le preoccupazioni espresse dalla tifoseria in seguito all’esonero di Daniele De Rossi hanno lasciato spazio, in questi giorni, alla soddisfazione per centrato 6 punti nelle ultime due partite di campionato. I successi ottenuti danni dell’Udinese e del Venezia hanno consentito ai giallorossi di risalire in classifica a -4 dal Napoli primo e di potersi concentrare su alcune trattative ritenute strategiche dal club. Ivanvuole continuare a vincere (LaPresse) – Serieanews.comMolto vicino, ad esempio, il rinnovo del contratto di Nicolò Pisilli in scadenza nel 2026. Le ultime interlocuzioni andate in scena hanno permesso alle parti di avvicinarsi in maniera concreta alla fumata bianca.