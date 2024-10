Quanti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza? | Elon Musk e lo schiaffo a Puff Daddy arrestato per accuse di traffico sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)non ha peli sulla lingua e sul “suo” X è spesso al centro di polemiche e dibattiti. Stavolta il magnate ha preso di mirache si trova in carcere condi. Il produttore infatti è stato accusato di aver costretto alcuni invitati ai suoi “White party” di far sesso con alcuni suoi ospiti, compreso celebrità, stando a molti rumors. È notizia di qualche ora fa che altre 120 persone hanno sporto denuncia contro. Oltre alle 12 presunte vittime che già lo hanno portato in tribunale. Mamette nero su bianco quello che in molti si chiedono: “ne?”.