Perseguita la ex compagna finisce in cella

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È finito nuovamente nei guai un pregiudicato di 52enne anni arrestato dai carabinieri della stazione di Porto Garibaldi. Sull’uomo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari per il reato di atti persecutori commessi nei confronti della ex. Dallo scorso mese di maggio, a causa dei continui comportamenti vessatori e molesti del 52enne, la donna stava vivendo in una condizione di paura e ansia. Ciò l’aveva addirittura indotta a cambiare le proprie abitudini di vita. Controllo costante del telefono, controllo delle frequentazioni e delle amicizie, violente scenate di gelosia sono solo alcuni dei comportamenti verso l’exche sono stati contestati all’uomo attraverso i numerosi interventi dei carabinieri e l’indagine coordinata dalla procura.