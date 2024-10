Papa | composizione Sinodo coerente con Tradizione Chiesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Città del Vaticano, 2 ott. (askanews) – Ladella XVI Assemblea sinodale i cui lavori sono stati aperti oggi in Vaticano “è più che un fatto contingente. Essa esprime una modalità di esercizio del ministero episcopalecon laviva dellae con l’insegnamento del Concilio Vaticano II: mai il Vescovo, come ogni altro cristiano, può pensarsi ‘senza l’altro’. Come nessuno si salva da solo, l’annuncio della salvezza ha bisogno di tutti, e che tutti siano ascoltati”. A spiegarlo è statoFrancesco nel suo discorso pronunciato questo pomeriggio nell’Aula Paolo VI, all’apertura dei lavori della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria deldei Vescovi. “La presenza all’Assemblea deldei Vescovi di membri che non sono Vescovi non fa venir meno la dimensione ‘episcopale’ dell’Assemblea.