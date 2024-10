Operazione San Rocco a Guastalla tre arresti per droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 2 ottobre 2024 - E’ stata chiamata San, l’antieseguita in mattinata dai carabinieri della Compagnia die dalla polizia locale della Bassa Reggiana, proprio come il nome della frazione guastallese che si riteneva fosse la base operativa di una presunta fiorente attività di spaccio di cocaina. All’alba di oggi una quarantina tra carabinieri e agenti di polizia locale, con l’ausilio delle unità cinofile Argo dell’Unione Bassa Reggiana e Victor dell’Unione Appennino reggiano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Reggio nei confronti di quattro cittadini nordafricani accusati a vario titolo del reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.