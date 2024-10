Nessuno smantellamento del Centro di salute mentale di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "e nessuna chiusura deldidi, dove lavorano sette medici psichiatri, due dei quali specializzandi, e dove, anzi, si prevedono nuove assunzioni". Il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, lo ha detto nell’aula del Consiglio, replicando ai timori espressi dalla consigliera del Pd Micaela Vitri. Secondo l’assessore alla Sanità "in agosto la direzione dell’As ha assunto tutti i professionisti in graduatoria, che hanno accettato l’incarico. Si tratta di uno specialista e quattro specializzandi in Psichiatria, due dei quali si specializzeranno il prossimo gennaio e ha anche provveduto al rinnovo dell’incarico libero professionale di un medico psichiatra, in attesa di reperire ulteriore personale".