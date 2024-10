Nel mirino degli spioni | così nasce il dossier sui 49 milioni alla Lega

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La maninasul Carroccio per montare le inchieste sui 49di fondi elettorali. Nelle nuove carte della Procura di Perugia c'è un vero e proprio, denominato «nord», confezionato dopo l'exploit di Matteo Salvini alle Politiche del 4 marzo 2018 e acquisito agli atti dal procuratore Raffaele Cantone, con una richiesta inviata a Giovanni Melillo, il numero uno della Dna che fin dal suo arrivo aveva rilevato il colabrodo delle Sos sotto l'era del predecessore Federico Cafiero De Raho. Si tratta di una relazione del gruppo comandato dal finanziere Pasquale Striano, responsabile del verminaio delle intrusioni illecite al sistema analisti sui politici di centrodestra, trasmessa al supervisore Antonio Laudati, l'ex pm indagato in concorso con l'investigatore e tre giornalisti di Domani per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto.