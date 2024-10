Morto carbonizzato in auto Il meccanico di Palazzolo | Non sono stato io

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Èil giorno in cui in Assise ildiha raccontato la sua verità. Ovvero che non fu lui, Davide Mossali, a uccidere Nexhat Rama, 40enne kosovaro che il 29 agosto 2022 fu trovatonella Land Rover del fratello incendiata tra le vigne di Cologne. Per la pm Claudia Passalacqua Mossali, 54 anni, incensurato, eliminò il suo creditore che gli stava con il fiato sul collo per rientrare da un prestito di 30mila euro. Avrebbe attirato Rama nella sua officina, lo avrebbe ammazzato con un’arma da fuoco clandestina (mai trovata), infine rinchiuso nel baule della Land Rover abbandonata e bruciata. Contestazioni sempre negate. Anche ieri il, pur confondendosi un po’ con gli orari del 29 agosto, è apparso determinato a negare.