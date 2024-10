Maltempo codice arancione | chiusa la scuola Acropoli per rischio esondazione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A causa delle forti piogge previste nelle prossime ore, il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura dellacomunale “” di via Beato Angelico. La decisione è stata presa per giovedì 3 ottobre, considerata la vicinanza dell’istituto al torrente Castro, la cuirappresenta un grave. Il centro funzionale regionale della Toscana ha diramato un avviso di criticità congiallo, che passerà addalle 6:00 alle 20:00 di giovedì. Le previsioni indicano piogge diffuse e temporali di forte intensità, che potrebbero causare pericoli idrogeologici e idraulici nell’area. L'articololaperproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.