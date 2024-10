LIVE Liverpool-Bologna Champions League calcio in DIRETTA | Dallinga parte titolare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11 Ecco le formazioni ufficiali:RPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Slot(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini,, Ndoye. All. Italiano. 20.08 Buonasera e benvenuti alladirpool-. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualerpool-in, Italiano sfida i fenomeni della Premier. Il cammino delincontinua con una sfida di grande prestigio ad Anfield, dove i rossoblù affronteranno ilrpool. La squadra di Italiano, reduce da un pareggio senza reti contro lo Shakhtar all’esordio, coltiva il sogno di competere con uno dei giganti deleuropeo.