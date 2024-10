LIVE Lipsia-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | i padroni di casa a caccia di punti dopo la sconfitta con l’Atletico di Madrid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:48 Nonostante il secondo posto in classifica di Serie A e la difesa granitica (0 gol subiti in campionato), a preoccupare inè il tabù della trasferta in Europa. I bianconeri hanno perso, infatti, le ultime 3 partite. Conceicao si trova in un ottimo momento di forma e potrebbe essere una delle tante carte che mister Thiago Motta potrà giocarsi nella seconda metà del match. 20:43che deve iniziare a macinarelaindeldinella prima giornata di. La, invece, deve confermare la prestazione tenuta alloStadium contro il PSV e portarsi a punteggio pieno insieme alle “big”. 20:04 Le formazioni ufficiali: RB Leipzig (4-4-2): Gulácsi; Geertruida, Lukeba, Orbán, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Šeško.