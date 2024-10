L’emozione di Diodato nei teatri | Condividere raccontarci riconoscerci

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo il viaggio estivo e la data zero a Grosseto,ha inaugurato ufficialmente il nuovo tour (Magellano Concerti) al Teatro Petruzzelli di Bari. Durante la serata, che ha registrato il tutto esaurito, il cantautore ha sorpreso il pubblico presentando in anteprima il suo nuovo singolo Un Atto di Rivoluzione (Carosello Records), in uscita il 4 ottobre, nel quale riflette sul valore della propria esistenza e azione. Come essere umano pacifico ma dissidente, ma anche come musicista che ha sempre messo al centro delle sue opere. “Perché siamo qui? – si chiede, e ci chiede,– La risposta è semplice e forse anche per questo così difficile da accettare. Vogliamo emozionarci, vogliamo continuare a sentire, vogliamo, stringerci attorno al fuoco eper ciò che davvero siamo.