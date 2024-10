La birra di domani per Heineken più green leggera e sociale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Sempre più versatile e sostenibile, protagonista di una nuova socialità e di nuove occasioni di consumo, evoluta per un consumatore più consapevole ed esigente. È questo il trend della, secondo lo studioItalia - Future Concept Lab presentato oggi a Milano in occasione dell'incontro 'Tra storia e visione del futuro' svoltosi davanti a una platea di media, stakeholder e rappresentanti della filiera della. Oggi una bottiglia disu tre bevuta in Italia è prodotta da: con quasi 7 milioni di ettolitri, è stabilmente il primo produttore del Paese. Un'azienda fortemente radicata nei suoi luoghi di produzione che ha puntato sull'innovazione e ha investito sui marchi italiani comeMoretti, Ichnusa eMessina.