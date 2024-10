Kyiv accusa | I russi hanno giustiziato altri 16 soldati ucraini che si erano appena arresi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’esercito russo ha16 prigionieri di guerravicino ai villaggi di Nikolaevka e Sukhoi Yar nel distretto di Pokrovsk, oblast’ di Donetsk. Lo ha denunciato Andriy Kostin, procuratore generale dell’Ucraina, sottolineando che si tratta del più grande caso noto di esecuzione di prigionieri di guerra avvenuto nel conflitto in corso, almeno al fronte. Just received information about a new heinous crime committed bya against Ukrainian prisoners of war. In the Pokrovsk sector, the occupying forces allegedly shot dead sixteen surrendering Ukrainians. An investigation has been initiated into this flagrant violation of the pic.twitter.com/Qc324KbLjH — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) October 1, 2024 In un video diffuso su Telegram (e poi condiviso su X) si vedono 16uscire da una trincea e arrendersi.